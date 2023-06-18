Александр Яцко стыдится некоторых ролей

65-летний актер театра и кино Александр Яцко сыграл более чем в 160 проектах, однако за некоторые работы ему стыдно. Такие роли артист согласился исполнить только ради гонорара, рассказал он в шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.

Когда ведущая программы Лера Кудрявцева спросила, были ли у Яцко роли, которые он согласился сыграть ради большого вознаграждения, он ответил, что "грешен".