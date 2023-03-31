Хью Грант, британский актер, рассказал о фильме со своим участием, который не любит больше всего. Об этом он сообщил в "Очень позднем шоу с Джеймсом Корденом", которое вышло на телеканале CBS.

В шоу Хью Грант участвовал совместно с Крисом Парном. Они играли в игру, в которой нужно было отвечать на вопросы или съедать отвратительные блюда.

Гранта спросили о том, какой фильм он бы вычеркнул из своей карьеры. В случае отказа отвечать на вопрос ему пришлось бы есть пирог с червями и майонезом. Поэтому актер решился ответить.

Сначала он сказал, что у него есть множество проектов, которыми он недоволен, а потом признался, что не может называть конкретный фильм, чтобы не обесценивать работу своих коллег. Тем не менее, ему пришлось это сделать.

Актер заявил, что он стыдится образа в телевизионном фильме "Леди и разбойник". Там он сыграл разбойника Лорда Люсиуса. По словам Гранта, его образ был нелепым из-за небольшого бюджета фильма, поэтому он выглядел смешно, а не сексуально.

"Середина 80-х, фильм для телевидения. Я разбойник, предполагается, что я сексуален, маленький бюджет, скверный парик, скверная шляпа"