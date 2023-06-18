Актеру Крису Хемсворту нравятся страдания на съемках боевиков
Актер Крис Хемсворт получает удовольствие от боевиков, где актеры на самом деле принимают удары и задыхаются во время схваток с врагом. По его словам, в противном случае фильмы выглядят неубедительно.
"Меня немного раздражает, когда я вижу в боевиках героев, которые после 10-минутного боя все еще дышат носом и даже позируют в конце", — признался актер.
Сам Хемсворт по-настоящему проживает экшен-сцены. По его словам, пот и кровь тоже чаще настоящие, чем нет. Актер считает, что подобная работа позволяет зрителям почувствовать "реальное месиво", и заставляет их по-настоящему переживать за персонажей:
"Я понимаю желание создать образ кинозвезды, сильный образ, но я наслаждаюсь изнеможением и болью, которая транслируется через экран".
Ранее "Рамблер" писал о лучших боевиках десятилетия.