5 актеров, чьи дебютные роли могли поставить крест на их карьере

Если для одних актеров дебютные роли стали счастливым билетом в успешное будущее, то другие мечтают забыть о своих первых ролях как о страшном сне.

Однако многие артисты из второй категории не опустили руки после провала и попытались еще несколько раз, прежде чем стали суперзвездами. Вот уж для кого путь к славе был по-настоящему тернист.

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Подробнее о знаменитостях, которые не могут похвастаться триумфальным дебютом – в материале "Рамблера".

Брэд Питт, "Темная сторона солнца", 1988

Кадр из фильма "Темная сторона солнца"

В малоизвестной киноленте Питт исполнил роль парня с редким кожным заболеванием – аллергией на свет. Картина оказалась настолько неудачной, что ее даже не показывали в кинотеатрах, а лишь выпустили на кассетах спустя 10 лет после съемок. Гонорар Питта за эту роль составил около 1500 долларов.

Скарлетт Йоханссон, "Норт", 1994

Кадр из фильма "Норт"

Впервые будущая звезда появилась на большом экране в провальной киноленте "Норт". Скарлетт тогда было всего восемь лет. Фильм четыре раза номинировали на "Золотую малину", а некоторые критики и вовсе назвали его худшим фильмом за все время. При бюджете в 40 миллионов долларов картина собрала в прокате всего 13.

Эми Адамс, "Убийственные красотки", 1999

Кадр из фильма "Убийственные красотки"

Со временем комедийный триллер стал культовым, но в конце 1990-х, когда фильм только вышел на экраны, его встретили крайне холодно. Кинолента провалилась в прокате, а критики как один отзывались о ней отрицательно.

Ума Турман, "Поцелуй папочку на ночь", 1987

Кадр из фильма "Поцелуй папочку на ночь"

В этом фильме 17-летняя Турман исполнила роль девушки, которая ходит с парнями на свидания, а затем безжалостно грабит их. Однако ситуация выходит из-под контроля, когда героиню Умы начинают преследовать. Несмотря на интригующий сюжет, фильм вышел крайне неудачным. В самой щадящей рецензии его назвали "совершенно ужасным".

Дженнифер Лоуренс, "Детектив Монк", 2006

Кадр из сериала "Детектив Монк"