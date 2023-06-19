5 актеров, чьи дебютные роли могли поставить крест на их карьере
Если для одних актеров дебютные роли стали счастливым билетом в успешное будущее, то другие мечтают забыть о своих первых ролях как о страшном сне.
Однако многие артисты из второй категории не опустили руки после провала и попытались еще несколько раз, прежде чем стали суперзвездами. Вот уж для кого путь к славе был по-настоящему тернист.
Подробнее о знаменитостях, которые не могут похвастаться триумфальным дебютом – в материале "Рамблера".
Брэд Питт, "Темная сторона солнца", 1988
В малоизвестной киноленте Питт исполнил роль парня с редким кожным заболеванием – аллергией на свет. Картина оказалась настолько неудачной, что ее даже не показывали в кинотеатрах, а лишь выпустили на кассетах спустя 10 лет после съемок. Гонорар Питта за эту роль составил около 1500 долларов.
Скарлетт Йоханссон, "Норт", 1994
Впервые будущая звезда появилась на большом экране в провальной киноленте "Норт". Скарлетт тогда было всего восемь лет. Фильм четыре раза номинировали на "Золотую малину", а некоторые критики и вовсе назвали его худшим фильмом за все время. При бюджете в 40 миллионов долларов картина собрала в прокате всего 13.
Эми Адамс, "Убийственные красотки", 1999
Со временем комедийный триллер стал культовым, но в конце 1990-х, когда фильм только вышел на экраны, его встретили крайне холодно. Кинолента провалилась в прокате, а критики как один отзывались о ней отрицательно.
Ума Турман, "Поцелуй папочку на ночь", 1987
В этом фильме 17-летняя Турман исполнила роль девушки, которая ходит с парнями на свидания, а затем безжалостно грабит их. Однако ситуация выходит из-под контроля, когда героиню Умы начинают преследовать. Несмотря на интригующий сюжет, фильм вышел крайне неудачным. В самой щадящей рецензии его назвали "совершенно ужасным".
Дженнифер Лоуренс, "Детектив Монк", 2006
Когда Лоуренс прошла пробы на роль в сериале, она была крайне воодушевлена. Сериал пользовался большой популярностью, и Дженнифер была уверена, что это ее звездный час. Однако актрисе отвели не ту роль, на которую она рассчитывала. Большую часть экранного времени Лоуренс провела в костюме льва – талисмана спортивной команды.