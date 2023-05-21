"Выживший" — это фильм режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту, который вышел в 2015 году. Сюжет основан на реальной истории жизни Хью Гласса , который был охотником в Северной Америке в начале XIX века.

Леонардо Ди Каприо исполнил главную роль в фильме и назвал ее самой сложной за всю карьеру. Для роли Хью Гласса Ди Каприо сбросил около 25 килограммов веса, чтобы показать на экране истощенного и изможденного героя. Он также научился говорить на языках двух коренных народов США и освоил стрельбу из старинного оружия. Об этом рассказал блогер @Kinoinfa на своей странице в TikTok.