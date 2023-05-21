Как Леонардо Ди Каприо готовился к роли в фильме "Выживший": видео
"Выживший" — это фильм режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту, который вышел в 2015 году. Сюжет основан на реальной истории жизни Хью Гласса, который был охотником в Северной Америке в начале XIX века.
Леонардо Ди Каприо исполнил главную роль в фильме и назвал ее самой сложной за всю карьеру. Для роли Хью Гласса Ди Каприо сбросил около 25 килограммов веса, чтобы показать на экране истощенного и изможденного героя. Он также научился говорить на языках двух коренных народов США и освоил стрельбу из старинного оружия. Об этом рассказал блогер @Kinoinfa на своей странице в TikTok.
Подробнее о том, как Леонардо Ди Каприо готовился к роли в фильме "Выживший", смотрите в видео.
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