Как Светлане Ходченковой удалось попасть в Голливуд

Роль женщины-гадюки в фильме "Росомаха: Бессмертный" принесла российской актрисе Светлане Ходченковой мировую известность. "Рамблер" расскажет, как актриса оказзалась в Голивуде.

© кадр из фильма

Многие пытаются выяснить, как именно актриса попала на съемки иностранного фильма, но кажется разгадка куда проще, чем кажется. По ее словам, она просто успешно прошла пробы.

"На сто процентов отрицательного персонажа играть неинтересно. Когда исполняешь роль злодейки, за которой ничего не стоит, она получается словно "оголенной". Мы с режисером постарались, насколько это возможно, обогатить Гадюку внутренне", - рассказала Светлана.

Сама Ходченковала задавала коллегам вопрос, почему же все-таки выбрали ее. Но продюсеры объяснили, что она им просто понравилась и подходила по типажу в фильм. Так что актриса убеждена, что в некотором смыслей ей удалось вытянуть "счастливый билет" в Голливуд, где она несколько месяцев боролась за возможность покорить кинематограф.

Актриса рассказала, что Хью Джекманн мало отличается на экране от себя в повседневной жизни. Брутальный красавец не только вежлив и галантен, но и обладает прекрасным чувством юмора.

"Мне часто вспоминается наше с ним знакомство, это очень забавный случай. В первый съемочный день Хью я приехала, кажется, на очередную примерку своего костюма. Внезапно он подбежал ко мне со словами: "Света, привет! Мы будем работать вместе. Очень приятно!", - рассказала актриса.