Как Николь Кидман построила карьеру на триллерах

Николь Кидман — одна из самых успешных актрис Голливуда. Ее фильмография насчитывает более восьмидесяти проектов. Однако больше всего Николь запомнилась зрителям ролями в остросюжетных фильмах и психологических триллерах.

© Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»

В честь дня рождения актрисы «Рамблер» рассказывает, как Николь Кидман удалось прославиться благодаря жанру триллер.

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По словам Николь, она построила свою карьеру на фильмах, которые сняты в жанре психологического триллера. Кроме того, Кидман признается, что смотрит триллеры с самого детства. Ее любимые — «А теперь не смотри» Николаса Роуга, а также работы Романа Полански, Сидни Люмета и Алана Пакулы.

Семья Николь Кидман родом из Австралии. Уже в молодом возрасте она стала заниматься творчеством. Сначала это был балет, потом вокальное искусство и актерское мастерство. Николь удалось выступить в Австралийском молодежном театре и в Театр Филип Стрит. На некоторое время девочке пришлось оставить творчество: ее мама тяжело заболела раком. Но это испытание не сломило Николь, и в 15 лет она смогла дебютировать в клипе музыканта Пэта Уилсона.

Первоначально роли Николь были не очень заметные, но уже в 1989 году она сыграла в своем первом голливудском проекте — триллере «Мертвый штиль». В фильме она исполнила роль замужней женщины, которая вместе с супругом подбирает странного незнакомца. Несмотря на то, что весь актерский состав этого фильма — австралийский, именно «Мертвый Штиль» помог Николь обрести мировое признание. Кинокритики называли актрису потрясающей, а ее героиню — стойкой и энергичной.

Следующий поворотный фильм в карьере Николь — триллер «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика, где актриса снялась вместе со своим мужем Томом Крузом.

Кадр из фильма "С широко закрытыми глазами"

Супруги сыграли роль женатой пары, которой пришлось столкнуться со множеством проблем — ревностью, неудовлетворенностью, изменой. По иронии судьбы после этой кинокартины брак Кидман и Круза распался. Однако именно благодаря этому образы Николь в кино начали становиться ярче, а сама актриса перестала ассоциироваться лишь с чьей-то женой.

В 2000-е годы Николь удалось сняться в напряженном и очень спорном триллере «Догвилль» Ларса фон Триера. В нем Кидман исполнила роль юной девушки по имени Грейс, которая, скрываясь от гангстеров, попадает в опасный городок Догвилль. Главную женскую роль Кубрик писал специально под Николь Кидман.

Кадр из фильма "Догвилль"