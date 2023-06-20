«Я росла на фильмах в этом жанре»: как Николь Кидман построила карьеру на триллерах
Николь Кидман — одна из самых успешных актрис Голливуда. Ее фильмография насчитывает более восьмидесяти проектов. Однако больше всего Николь запомнилась зрителям ролями в остросюжетных фильмах и психологических триллерах.
В честь дня рождения актрисы «Рамблер» рассказывает, как Николь Кидман удалось прославиться благодаря жанру триллер.
По словам Николь, она построила свою карьеру на фильмах, которые сняты в жанре психологического триллера. Кроме того, Кидман признается, что смотрит триллеры с самого детства. Ее любимые — «А теперь не смотри» Николаса Роуга, а также работы Романа Полански, Сидни Люмета и Алана Пакулы.
Семья Николь Кидман родом из Австралии. Уже в молодом возрасте она стала заниматься творчеством. Сначала это был балет, потом вокальное искусство и актерское мастерство. Николь удалось выступить в Австралийском молодежном театре и в Театр Филип Стрит. На некоторое время девочке пришлось оставить творчество: ее мама тяжело заболела раком. Но это испытание не сломило Николь, и в 15 лет она смогла дебютировать в клипе музыканта Пэта Уилсона.
Первоначально роли Николь были не очень заметные, но уже в 1989 году она сыграла в своем первом голливудском проекте — триллере «Мертвый штиль». В фильме она исполнила роль замужней женщины, которая вместе с супругом подбирает странного незнакомца. Несмотря на то, что весь актерский состав этого фильма — австралийский, именно «Мертвый Штиль» помог Николь обрести мировое признание. Кинокритики называли актрису потрясающей, а ее героиню — стойкой и энергичной.
Следующий поворотный фильм в карьере Николь — триллер «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика, где актриса снялась вместе со своим мужем Томом Крузом.
Супруги сыграли роль женатой пары, которой пришлось столкнуться со множеством проблем — ревностью, неудовлетворенностью, изменой. По иронии судьбы после этой кинокартины брак Кидман и Круза распался. Однако именно благодаря этому образы Николь в кино начали становиться ярче, а сама актриса перестала ассоциироваться лишь с чьей-то женой.
В 2000-е годы Николь удалось сняться в напряженном и очень спорном триллере «Догвилль» Ларса фон Триера. В нем Кидман исполнила роль юной девушки по имени Грейс, которая, скрываясь от гангстеров, попадает в опасный городок Догвилль. Главную женскую роль Кубрик писал специально под Николь Кидман.
После рождения четвертого ребенка Николь «перебралась» в сериальную индустрию. Актриса исполнила одну из главных ролей в детективном триллере «Большая маленькая ложь», за которую получила премии «Эмми» и «Золотой глобус». Кидман сыграла успешного адвоката, которой не раз приходилось терпеть насилие от мужа. В 2020 году Николь появилась в своем втором сериале-триллере — «Отыграть назад».