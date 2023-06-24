Актрисы, чью внешность не принимали в Голливуде

Многие голливудские актрисы поражают поклонников харизмой и энергией. Но не все из них стали успешными сразу. Некоторым пришлось столкнуться с критикой их внешности. В Голливуде считали, что они недостаточно красивы для кино.

© Globallookpress

О том, какие актрисы не вписывались в стандарты киноиндустрии, — в материале «Рамблера».

Видео дня

Мэрил Стрип

Globallookpress

Когда актрисе было 26 лет, она проходила кастинг на главную женскую роль в фильме «Кинг Конг». Попробовать свои силы ей предложил сын продюсера Дино де Лаурентиса. При этом продюсер, увидев Мэрил, по-итальянски спросил у сына: «Зачем ты привел эту уродину?». Конфуз заключался в том, что актриса прекрасно знала итальянский и понимала весь разговор. Однако неприятная ситуация сильно не повлияла на Мэрил Стрип: она и без этой роли смогла выиграть 3 премии «Оскар».

Риз Уизерспун

Globallookpress

В начале своей актерской карьеры Риз Уизерспун постоянно получала отказы от кастинг-директоров. Они называли девушку недостаточно красивой, умной и высокой. Тем не менее благодаря своему упрямству актриса пробилась на вершину и основала собственную продюсерскую компанию, чтобы поддержать женщин, которые пытаются стать успешными в киноиндустрии.

Дженнифер Лоуренс

Globallookpress

Раньше продюсеры постоянно упрекали Дженнифер в лишнем весе, а также требовали ее сбросить большое количество килограмм всего за пару недель. Однажды актрису даже попросили раздеться и встать рядом с 5 девушками, которые были худее Лоуренс. Этим они хотели показать еще молодой актрисе, что ее фигура далека от идеала.

Сара Джессика Паркер

Globallookpress

Звезду сериала «Секс в большом городе» уже давно критикуют за ее внешность. В 2007 году мужской журнал Maxim даже назвал актрису самой несексуальной женщиной в мире. Кроме того, Сара Джессика Паркер признавалась, что всю жизнь борется с комплексами насчет собственной внешность.

Вайнона Райдер

Globallookpress

Актриса призналась, что в молодости ей постоянно советовали отказаться от мечты стать актрисой, потому что, по мнению работников киноиндустрии, у нее не было подходящей внешности. На одном из прослушиваний кастинг-директор даже сказал ей: