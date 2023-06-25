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Актер Арнольд Шварценеггер вдохновил создателей фильма "Операция по спасению 2"

На то, каким получился хит Netflix "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2" повлияла встреча исполнителя главной роли Криса Хемсворта с актером Арнольдом Шварценеггером. Об этом Хемсворт рассказал Yahoo.

Шварценеггер вдохновил создателей "Операции по спасению 2"
© Кадр из фильма "Операция по спасению"

По словам Криса, он пересекся со Шварценеггером на тренировке в спортзале. Они дружелюбно поговорили, а Хемсворта встреча вдохновила.

В связи с этим в "Операции по спасению" появилась сцена, которая стала отсылкой к фильму "Коммандос", где главную роль исполнил Шварценеггер. Главный персонаж на крыше быстро едущего поезда расстреливает боевой вражеский вертолёт.

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