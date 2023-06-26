Актеры, которые выросли и изменились до неузнаваемости

Многих актеров мы привыкли узнавать по их детским ролям. Когда они вырастают, то кажутся нам уже совершенно другими людьми.

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«Рамблер» рассказывает, кого из детей-актеров сильно изменило взросление.

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Маколей Калкин

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Две части фильма «Один дома» стали классикой праздничного кино. Их обязательно показывают в Новый год и Рождество. После них десятилетний Маколей Калкин превратился в настоящую звезду.

В дальнейшем карьера у Калкина не складывалась. Он долгое время злоупотреблял алкоголем и наркотическими веществами. Несмотря на трудности, Маколей смог преодолеть свою зависимость и возобновить актерскую деятельность. В 2021 году он снялся в популярном сериале «Американская история ужасов».

Майли Сайрус

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Майли прославилась благодаря диснеевскому сериалу «Ханна Монтана». Роль милой и забавной девушки, которая разрывается между двумя жизнями, принесла ей любовь множества фанатов. Однако после окончания сериала Сайрус поняла, что устала от своего образа пай-девочки. Она подстригла темные волосы, перекрасилась в блонд и стала носить откровенные наряды.

Ее бывший молодой человек Лиам Хемсворт не был готов к новому имиджу любимой, и пара распалась.

Гарри Меллинг

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После роли Дадли Дурсля представить актера Гарри Меллинга в другом аплуа было практически невозможно. Молодой Меллинг стал известен именно благодаря съемкам в «Гарри Поттере», однако останавливаться на этом он не собирался. Британец поступил в театральное училище, а потом в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства.

Когда Гарри появился в очень популярном сериале «Ход королевы», даже фанаты серии о Гарри Поттере узнали его не сразу. Актер совершенно преобразился и вышел из образа вредного подростка.

Милли Бобби Браун

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Когда вышел первый сезон сериала «Очень странные дела», актрисе было всего 12 лет. Юная актриса быстро начала выигрывать серьезные награды и обзавелась огромным количеством фанатов. Сериал еще не закончился, однако за несколько лет из угловатого ребенка с бритой головой актриса успела превратиться в женственную красавицу.

Сейчас у Милли много других ролей помимо «Очень странных дел». А в 2023 году актриса и ее молодой человек Джейк Бонджови обручились.

Дилан и Коул Спроус

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Близнецы Спроус стали звездами канала «Дисней» благодаря сериалу «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». В диснеевском проекте братья сильно отличались по темпераменту. Персонаж Дилана был задиристым шутником, а Коула — спокойным отличником.