Звезда фильмов про Человека-паука, британский актер Том Холланд в интервью YouTube-каналу Unilad шуткой отреагировал на низкие оценки нового сериала с его участием.

В шоу Uniladʼs Get a Job! Холланд рассказал, что знает о низких оценках критиков сериала «Переполненная комната», где он сыграл.

Актер пошутил, что он достаточно стойкий к критике, потому что давно является фанатом футбольного клуба «Тоттенхэм». Эта команда, по словам Холланда, никогда ничего не выигрывала, поэтому поддерживать «Тоттенхэм» фанатам невероятно сложно.

При этом сериал с Холландом получил у зрителей оценки горазд выше, поэтому актер поблагодарил фанатов.