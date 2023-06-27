Персонаж Индиана Джонс дал актеру Харрисону Форду многое, однако скучать по этой роли он не будет. Об этом актер рассказал в интервью The Hollywood Reporter .

Как отметил Форд, фанаты поддерживали его и очень любили его персонажа. Франшиза дала ему особенную свободу, за которую он благодарен. Успех фильмов о Джонсе позволил не только завоевать любовь большой аудитории, но и не ограничивать себя в профессии.