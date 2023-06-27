"Не думаю, что буду скучать": актер Харрисон Форд высказался о роли Индианы Джонса
Персонаж Индиана Джонс дал актеру Харрисону Форду многое, однако скучать по этой роли он не будет. Об этом актер рассказал в интервью The Hollywood Reporter.
Как отметил Форд, фанаты поддерживали его и очень любили его персонажа. Франшиза дала ему особенную свободу, за которую он благодарен. Успех фильмов о Джонсе позволил не только завоевать любовь большой аудитории, но и не ограничивать себя в профессии.
"Я получал удовольствие на протяжении 42 лет, пока мы работали".
Последний раз Харрисон Форд появится в легендарной роли в фильме Джеймса Мэнголда "Индиана Джонс 5". Мировая премьера состоится 29 июня. В России показы не запланированы.
Ранее "Рамблер" рассказывал о конфликте Харрисона Форда с Брэдом Питтом.
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