$80.88-0.0987.10+0.52

Харрисон Форд рассказал о конфликте с Брэдом Питтом

Харрисон Форд поделился воспоминаниями о конфликте с Брэдом Питтом на съемочной площадке, об этом рассказывает "Слово и дело", ссылаясь на интервью актера журналу Esquire.

Форд рассказал о конфликте с Питтом
© Кадр из фильма

Во время работы над картиной "Собственность дьявола", сценаристом которой выступал Питт, актеры не нашли общего языка, разойдясь во мнениях насчет того, какой должна быть сюжетная линия.

Харрисону Форду казалось, что его герой – полицейский – должен быть более характерным, многогранным и сложным, однако Брэд Питт с этим мнением был категорически не согласен и вносить изменения в характер героя не собирался.

Куценко поведал о неудавшихся съемках с Питтом

Форд подчеркнул, что актеры долго стояли каждый на своем, потому работать вместе было крайне трудно. Но, несмотря на непростую работу во время съемок, Форд остался доволен получившимся фильмом.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Питт и Нортон готовились к "Бойцовскому клубу".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий