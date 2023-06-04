Форд рассказал о конфликте с Питтом

Харрисон Форд поделился воспоминаниями о конфликте с Брэдом Питтом на съемочной площадке, об этом рассказывает "Слово и дело", ссылаясь на интервью актера журналу Esquire.

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Во время работы над картиной "Собственность дьявола", сценаристом которой выступал Питт, актеры не нашли общего языка, разойдясь во мнениях насчет того, какой должна быть сюжетная линия.

Харрисону Форду казалось, что его герой – полицейский – должен быть более характерным, многогранным и сложным, однако Брэд Питт с этим мнением был категорически не согласен и вносить изменения в характер героя не собирался.