Стало известно, кто сыграет Супермена в новых фильмах

Актер Дэвид Коренсвет, сыгравший главную роль в мини-сериале "Голливуд", станет новым Суперменом в фильмах DC. Об этом пишет The Wrap.

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Возлюбленную Супермена сыграет актриса Рэйчел Броснахэн. Она известна в том числе по главной роли в сериале "Удивительная миссис Мейзел".

Первым проектом DC с участием Коренсвета и Броснахэн станет "Супермен: Наследие". Сюжет картины посвящен тому, как складывалась жизнь известного супергероя Кларка Кента. Фильм планируют выпустить в день рождения отца режиссера Джеймса Ганна в 2025 году — 11 июля.