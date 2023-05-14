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Стали известны претенденты на главную роль в новом фильме о Супермене

Названы актеры, которые могут сыграть главного героя в фильме Джеймса Ганна "Супермен: Наследие", сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники. В их числе известный по фильму "Пэрл" Дэвид Коренсвет и Николас Холт из "Великой".

Стали известны претенденты на роль Супермена в новом фильме
© Кадр из фильма "Супермен"

На роль Супермена претендует актер Дэвид Коренсвет, образ главного антагониста Лекса Лютора, а также молодого Супермена может воплотить в картине Николас Холт. Исполнительницу роли Лоис Лейн выбирают из таких актрис, как Эмма Маки ("Половое воспитание"), Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мэйзел"), Самара Уивинг ("Крик 6") и Фиби Дайневор ("Бриджертоны").

Компания Warner Bros. пока не подтвердила эти данные официально.

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Фильм "Супермен: Наследие" планируют выпустить в прокат 11 июля 2025 года. По словам режиссера Джеймса Ганна, для съемок готово уже многое, например сценарий, костюму, дизайн локаций.

Ранее "Рамблер" рассказывал о роли, которая чуть не свела актрису с ума.

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