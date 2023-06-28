Кем известные актеры работали до Голливуда

Не все голливудские актеры начинали свой пусть со съемочной площадки. Некоторые работали в совершенно других сферах, которые едва ли связаны с киноиндустрией.

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«Рамблер» рассказывает, кем работали известные актеры, прежде чем прославиться в Голливуде.

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Меган Фокс

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Поскольку у родителей Меган были проблемы с деньгами, девушка еще в школе начала искать себе подработку. Тогда она устроилась в смузи-бар неподалеку от школы, где должна была танцевать у входа в костюме банана. По словам актрисы, самым неприятным был тот факт, что костюм совершенно не скрывал ее лицо.

«Мои одноклассники выяснили, кто именно устраивает буйные пляски у забегаловки. И скоро они стали прибегать ко мне, чтобы поиздеваться», — поделилась Меган в одном из интервью.

Патрик Демпси

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Изначально Патрик Демпси прославился за счет того, что виртуозно жонглировал. Он даже участвовал в национальном чемпионате по цирковым видам искусства, на котором занял первое место. Именно благодаря жонглерству Патрик решил построить карьеру в индустрии развлечений. Молодой парень отправился в Нью-Йорк, где поучаствовал в конкурсе талантов и даже обзавелся своим агентом. Все шло успешно, однако спустя время Демпси решил, что хочет попробовать себя в качестве актера, а не жонглера.

Николь Кидман

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Когда Николь была подростком, ее мала заболела раком, и девушке пришлось ненадолго оставить мечту о творчестве. Чтобы заработать побольше денег и помочь семье, Кидман прошла курсы массажиста. Когда финансовое положение в семье улучшилось, Николь бросила эту работу и вернулась к урокам актерского мастерства.

Ченнинг Татум

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В молодости Ченнинг бросил университет и стал искать временную работу, чтобы оплатить счета. Поскольку Татум обладал замечательным телосложением и отлично танцевал, он быстро устроился стриптизером в клубе. Сам Ченнинг не жалеет об этом опыте и считает, что он был любопытным.

«Именно на сцене стриптиз-клуба меня заметили и пригласили поработать моделью. А оттуда позвали в кино», — рассказывал актер в интервью.

Вупи Голдберг

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