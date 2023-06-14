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Российские актеры, которые добились успеха на другой работе: видео

Далеко не все актеры приходят в профессию осознанно, получив специальное образование. Иногда звездами становятся бывшие танцоры, повара или аниматоры. Например, самый обаятельный актер Голливуда Брэд Питт до своего успеха в кино работал водителем, перевозчиком мебели и даже зазывалой в сети ресторанов.

Однако случалось и наоборот. Бывали истории, когда знаменитые актеры уходили из профессии и начинали искать себя в других сферах.

Среди таких примеров есть истории российских актеров, известных на всю страну, но теперь зарабатывающих совсем не кино-трудом. Смотрите видео, чтобы узнать о российских актерах, которые построили карьеру на другой работе.

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