Далеко не все актеры приходят в профессию осознанно, получив специальное образование. Иногда звездами становятся бывшие танцоры, повара или аниматоры. Например, самый обаятельный актер Голливуда Брэд Питт до своего успеха в кино работал водителем, перевозчиком мебели и даже зазывалой в сети ресторанов.

Однако случалось и наоборот. Бывали истории, когда знаменитые актеры уходили из профессии и начинали искать себя в других сферах.

Среди таких примеров есть истории российских актеров, известных на всю страну, но теперь зарабатывающих совсем не кино-трудом. Смотрите видео, чтобы узнать о российских актерах, которые построили карьеру на другой работе.