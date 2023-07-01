"Спасатели Малибу" и другие роли Памелы Андерсон

Только самые преданные фанаты знают, что эта солнечная блондинка, родившаяся в Канаде, имеет предков, родом из Российской Империи.

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Памела Андерсон родилась 1 июля 1967 года в канадском Ледисмите. Ее отец занимался ремонтом печей и каминов, а мама работала официанткой. Мало кто знает, но предки Памелы были родом из Российской Империи. Так, прадед по отцовской линии был финном по национальности и родился в Великом княжестве Финляндском, которое тогда входило в состав России, в 1908 году он перебрался в Канаду. А бабушка по материнской линии также родилась на территории России, но по национальности была немкой, в Канаде она оказалась в 1901 году.

После окончания школы в 1985 году Памела Андерсон начала вести физкультуру в Ванкувере. Неизвестно, где бы сейчас была Памела, если бы ее не показали случайно по местному телевидению в тот момент, когда она была на стадионе на футбольном матче. Ее заметили, и вскоре она подписала рекламный контракт с пивоваренной компанией. А дальше - только вверх.

В 1989 году она стала сниматься для журнала Playboy, а также Playboy TV. А в 1992 году ее пригласили в сериал "Спасатели Малибу", ставший культовым, в том числе и благодаря Памеле Андерсон. Образ красивой блондинки с пышными волосами бегущей по пляжу в ярко-красном купальнике стал классическим.

Памела Андерсон появилась в 111 эпизодах сериала. Последняя серия вышла 1999 году. А Памела стала мировым секс-символом.

Личная жизнь

В 1995 году Памела Андерсон вышла замуж за музыканта Томми Ли, в браке родились двое сыновей, но в 1998 году они развелись из-за бесконечных скандалов и даже побоев. После развода они вновь начинали встречаться, но вскоре расставались.

В 2006 году мужем Памелы стал другой музыкант - Кид Рок. Но история с побоями и скандалами повторилась, через четыре месяца они развелись.

За продюсера Рика Саломона Памела выходила замуж дважды - в 2007 и в 2015 годах, но оба раза разводилась менее, чем через год.

Следующий брак тоже быстро развалился. В 2021 году Памела вышла замуж за своего телохранителя, но почти сразу после свадьбы его бывшая жена обвинила Памелу в том, что она разрушила семью, как выяснилось, у телохранителя были дети.

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