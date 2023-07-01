Как сложилась жизнь и карьера Татьяны Орловой

Удивительная актриса, не похожая ни на кого, - Татьяна Орлова - долго ждала свою минуту славы. Сейчас это востребованная актриса, которую знают и любят зрители.

В день рождения актрисы "Рамблер" рассказывает, как непросто складывалась ее карьера.

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Татьяна Орлова родилась 1 июля 1956 года в Свердловске (сейчас это Екатеринбург). Отец рано ушел из жизни, девочку воспитывала мама. Но на выбор профессии повлияла родная тетя - актриса. Однажды попав за кулисы, Татьяна сразу поняла, что будет актрисой.

После школы она отправилась поступать в ГИТИС, и это удалось с первой попытке, ее приняли на курс к Андрею Гончарову. Учиться Татьяне нравилось, она не жалела себя на репетициях и к делу подходила со всей ответственностью. После выпуска она поступила на службу в Театр Маяковского. Но роли ей давали второстепенные, и как будто не замечали талант, не смотря на все усилия.

В кино также не было заметных работ, чаще предлагали второстепенных персонажей. Но Татьяна Орлова не сдавалась, а продолжала настойчиво и профессионально выполнять свою работу. Относительно крупные роли она исполнила в фильмах «Уроки музыки», «Жизнь-женщина», «Помнишь запах сирени. Но начиная с 1992 года, в кино она появляться перестала, оставался только родной театр и капустники как средство заработать на жизнь.

Кадр из фильма "Женская тюряга"

Настоящая слава к ней пришла после 50 лет. Ее первая работа на экране - небольшая роль в сериале «Трое против всех» в 2002 году. Но это было только начало. Далье были хорошие роли в фильмах «Нечаянная радость», «Парижане», «Жара».

Самой заметной и успешной стала роль в сериале «Папины дочки», где Татьяна Орлова сыграла роль секретарши. После этого последовали работы в проектах «Воронины», «Крем», «Одна за всех», «220 вольт любви», «Даешь молодежь!». Татьяну Орлову начали узнавать зрители, она стала по-настоящему знаменитой.