Как сложилась жизнь и карьера Татьяны Орловой
Удивительная актриса, не похожая ни на кого, - Татьяна Орлова - долго ждала свою минуту славы. Сейчас это востребованная актриса, которую знают и любят зрители.
В день рождения актрисы "Рамблер" рассказывает, как непросто складывалась ее карьера.
Татьяна Орлова родилась 1 июля 1956 года в Свердловске (сейчас это Екатеринбург). Отец рано ушел из жизни, девочку воспитывала мама. Но на выбор профессии повлияла родная тетя - актриса. Однажды попав за кулисы, Татьяна сразу поняла, что будет актрисой.
После школы она отправилась поступать в ГИТИС, и это удалось с первой попытке, ее приняли на курс к Андрею Гончарову. Учиться Татьяне нравилось, она не жалела себя на репетициях и к делу подходила со всей ответственностью. После выпуска она поступила на службу в Театр Маяковского. Но роли ей давали второстепенные, и как будто не замечали талант, не смотря на все усилия.
В кино также не было заметных работ, чаще предлагали второстепенных персонажей. Но Татьяна Орлова не сдавалась, а продолжала настойчиво и профессионально выполнять свою работу. Относительно крупные роли она исполнила в фильмах «Уроки музыки», «Жизнь-женщина», «Помнишь запах сирени. Но начиная с 1992 года, в кино она появляться перестала, оставался только родной театр и капустники как средство заработать на жизнь.
Настоящая слава к ней пришла после 50 лет. Ее первая работа на экране - небольшая роль в сериале «Трое против всех» в 2002 году. Но это было только начало. Далье были хорошие роли в фильмах «Нечаянная радость», «Парижане», «Жара».
Самой заметной и успешной стала роль в сериале «Папины дочки», где Татьяна Орлова сыграла роль секретарши. После этого последовали работы в проектах «Воронины», «Крем», «Одна за всех», «220 вольт любви», «Даешь молодежь!». Татьяну Орлову начали узнавать зрители, она стала по-настоящему знаменитой.
Где еще можно увидеть Татьяну Орлову
- «Дублер»
- «Остров везения»
- «Ржевский против Наполеона»
- «Думай как женщина»
- «Ласточкино гнездо»
- «М.У.Р»
- «Красная королева»
- «Колдовская любовь»
- «Пока цветет папоротник»
- «Беловодье. Тайна затерянной страны»
- «Товарищи полицейские»
- «Полярный рейс»
- «Старушки в бегах»
- «Домовой»
- «Дылды»
- «О чем она молчит»
- «Отчим»
- «Грозный»
- «Елки-8»