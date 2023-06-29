Знаменитые актеры, с которыми никто не хочет работать

Сложно поспорить с тем, что многие актеры потрясающе исполняют свои роли. Зрители довольны их игрой, но вот коллегам по съемочной площадке приходится нелегко.

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«Рамблер» рассказывается про актеров, с которыми бывает очень сложно работать в кино.

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Эдвард Нортон

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Среди коллег Эдвард Нортон был известен благодаря невыносимому перфекционизму. Он постоянно пытался взять съемочный процесс под свой контроль. Впервые такое случилось, когда в 1998 году актер стал уговаривать продюсера фильма «Американская история Икс» изменить финальный монтаж.

«Невероятный Халк», где Нортон исполнил главную роль, изначально задумывался как динамичный фильм, насыщенный экшеном. Однако актер хотел, чтобы в этой картине стало больше моментов, раскрывающих характер главного героя. Разногласия привели к тому, что Нортон практически не занимался продвижением фильма и отправился с гуманитарной миссией в Африку сразу после премьеры. Кассовые сборы у картины были совсем низкие.

Линдси Лохан

Globallookpress

После своего прорыва в фильмах студии «Disney» Лохан начала чаще появляться на вечеринках, чем на съемочной площадке. Кроме того, Линдси постоянно опаздывала. Ее непунктуальность даже привела к тому, что студия, снимавшая фильм «Крутая Джорджия» с Лохан в главной роли, понесла огромные убытки.

Одно американское издание опубликовало статью, в которой режиссер Пол Шредер жаловался на работу Линдси Лохан в фильме «Каньоны». Она не просто постоянно опаздывала, но как-то раз даже не появилась на съемках совсем.

Шайа Лабаф

Globallookpress

Первоначально на молодого Лабафа обратил внимание Стивен Спилберг, который помог ему получить роль в «Трансформерах» и в сиквеле «Индианы Джонса». Однако Лабаф не поблагодарил режиссера: вместо этого он заявил, что разочаровался в нем. По мнению Шайи, Спилберг полностью разрушил его индивидуальность своими требованиями.

Сейчас Лабаф все чаще оказывается в центре скандалов. В 2014 году он даже появился на красной дорожке с пакетом на голове, на котором было написано «Я больше не знаменитость». Репутация актера разрушилась, поэтому не многие деятели кино теперь готовы постоянно работать с ним.

Гвинет Пэлтроу

Globallookpress

У актрисы всегда есть огромный список требований. Однажды Пэлтроу попросила полностью высушить душевую кабинку, потому что не хотела, чтобы вода после чужого мытья осталась на ее коже. Актриса считала других разносчиками бацилл.