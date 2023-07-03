"Пропасть между нами": Кяро о нежелании работать с Михалковым

У актера Кирилла Кяро и режиссера Никиты Михалкова не совпадают взгляды на работу. Об этом пишет "Собеседник".

По словам артиста, ему нравятся ранние работы Михалкова, и в начале карьеры даже хотелось посотрудничать с режиссером. Тем не менее теперь Кяро понимает, что уже ничему не сможет научиться у старшего коллеги: