"Пропасть между нами": Кяро о нежелании работать с Михалковым

“Такая пропасть между нами”: актер Кирилл Кяро прокомментировал нежелание работать с режиссером Никитой Михалковым
У актера Кирилла Кяро и режиссера Никиты Михалкова не совпадают взгляды на работу. Об этом пишет "Собеседник".
По словам артиста, ему нравятся ранние работы Михалкова, и в начале карьеры даже хотелось посотрудничать с режиссером. Тем не менее теперь Кяро понимает, что уже ничему не сможет научиться у старшего коллеги:
"Мы настолько разные люди, такая пропасть между нами, а с режиссером у актера должны быть искренность и откровенность".
Кирилл Кяро снимался во многих известных проектах. В их числе "Эпидемия", "Нюхач", "Измены" и "Ликвидация".
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