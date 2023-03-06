Как ради Никиты Михалкова погасили кремлевские звезды

Сценарий фильма «Сибирский цирюльник» Никита Михалков и Рустам Ибрагимбеков написали еще в 1988 году, работа над картиной началась в 1991 году, а еще через два года съемки пришлось заморозить: не хватало финансирования и с партнерами-иностранцами возникли проблемы.

Фото: Кадр из фильма «Сибирский цирюльник» Кадр из фильма «Сибирский цирюльник»

В итоге сценарий был переписан, приглашены другие актеры, а фильм в итоге стал одной из лучших масштабных кинолент тех лет. Ради съемок одного из эпизодов Михалкову даже позволили погасить кремлевские звезды.

О том, как это произошло, читайте в материале «Рамблера».

До съемок «Сибирского цирюльника» звезды на шпилях Кремля гасли лишь однажды: во время начала Великой Отечественной войны. И Михалков стал первым человеком, ради которого они погасли снова.

Режиссеру было необходимо снять Красную площадь в ночное время, разрешение на это у Михалкова было, но возникла другая проблема. Дело в том, что в описываемое в «Сибирском цирюльнике» время звезд на башнях Кремля еще не было.

Снимать так, чтобы они не попадали в кадр, возможности не было. А появление на экране кремлевских звезд означало бы историческую недостоверность.

Режиссеру пришлось вновь обращаться за разрешением, теперь уже к самому Борису Ельцину. Он лично разрешил Михалкову провести съемку и подписал бумагу, согласно которой ради работы над фильмом приказал потушить кремлевские звезды на 10 часов.

Съемочной группе пришлось работать очень быстро, практически не было времени на пересъемку дублей и переустановку света. Но команда профессионалов справилась с задачей успешно.