Тому Крузу 61: неизвестные факты о главном голливудском герое

Сегодня Тому Крузу исполняется 61 год. За свою карьеру, насчитывающую более 40 лет, он покорил миллионы сердец своим обаянием и харизмой.

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Однако "Рамблер" расскажет то, чего вы точно не знали о Томе Крузе.

Том Круз мечтал стать священником

Том Круз родился и вырос в религиозной католической семье. Поэтому в 14 лет он решил стать священником.

Том научился читать только во взрослом возпасте

Актер не умел читать, пока не стал взрослым, потому что страдал от дислексии. А читать он смог только в конце 80-х, когда увлекся саентологией.

«Всю школу и всю свою карьеру я чувствовал, что у меня есть секрет. Когда я шел в новую школу, я не хотел, чтобы другие дети знали о моей неспособности к обучению», — рассказал он.

Актер никогда не получал Оскар

Удивительно, но Том Круз ни разу не получал «Оскара», хотя трижды номинировался за такие фильмы, как «Магнолия», «Джерри Магуайр» и «Рожденный четвертого июля».

Круз женился на Николь Кидман, чтобы защитить свою репутацию.

Согласно сообщениям СМИ, Том Круз женился на Николь Кидман, чтобы защитить свою репутацию, потому что таблоиды пестрели заявлениями о том, что он гомосексуалист. Эти слухи нпоявились, когда гей-порнозвезда Чад Слейтер заявил, что у них с Томом были отношения. Позже было доказано, что эо не правда

Странное совпадение

По нелепому совпадению Круз развелся со всеми своими тремя экс-супругами (Николь Кидман, Кэти Холмс и Мими Роджерс), когда девушкам было по 33 года.,

Том Круз должен был сыграть Железного человека

Сообщается, что сыграть персонажа Тони Старка из ныне известной франшизы «Железный человек» впервые предложили Тому Крузу. Круз отклонил предложение, и роль досталась Роберту Дауни-младшему.

В азиатской стране отмечают День Тома Круза