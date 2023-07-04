Актриса Екатерина Гусева могла погибнуть, когда снималась в своем первом фильме — "Змеином источнике" Николая Лебедева. Об этом она рассказала "Каравану историй".

По словам Гусевой, бюджет фильма был очень маленьким. Чтобы сэкономить средства, режиссер Николай Лебедев набрал массовку — людей, которые хотели появиться на экране. На площадку пришли около тысячи человек. Это были простые горожане, курсанты военного училища, подростки, дачники с инвентарем.

Объясняя в мегафон, что должны делать люди, Лебедев рассказывал, что толпа должна преследовать серийного маньяка. Как отмечает Гусева, ему удалось создать нужный настрой.

Когда Екатерина и ее коллега Дмитрий Марьянов побежали по улице, разъяренная массовка по команде режиссера бросилась за ними. Гусева рассказывает, что народ был готов "разорвать на куски" актеров.

По сценарию Екатерина и Дмитрий должны были добежать до школы и начать стучать в закрытую дверь. Толпа не остановилась вовремя и набросилась на Гусеву и Марьянова.

"Удар на себя принял Дима Марьянов, который прикрывал меня своей спиной", — говорит Екатерина.

Актер уперся в стену руками, а Гусева прижалась лицом к его груди. Марьянову оторвали рукав куртки, вырвали клок волос. На его шее, по словам Гусевой, появились следы крови от ногтей людей, которые на него набросились.

Помогла актерам коллега по съемочной площадке Ольга Остроумова. Она играла директора школы. Открыла дверь в строгом костюме с жабо и манжетами, прикрикнула на людей, и они остановились. Екатерина Гусева уверена, что Остроумова спасла ей и Марьянову жизнь не только по сценарию.