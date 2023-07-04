Что случилось с Назаровым на съемках "Кухни"

В старших классах Дмитрий Назаров участвовал в команде КВН и после этого решил, что станет актером. Однако поступить в театральное училище ему удалось не с первой попытки.

© Кадр из сериала "Кухня"

До поступления Назаров работал электрослесарем, мебельщиком-реквизитором, киномехаником и даже мастером-пекарем. Не зря в будущем актер сыграл одну из самых ярких ролей в своей карьере — шеф-повара Виктора Баринова в сериале "Кухня".

Видео дня

На съемках "Кухни" произошло немалое количество курьезных ситуаций. В честь дня рождения Дмитрия "Рамблер" рассказывает несколько забавных историй.

Неожиданный левша

Несмотря на то, что перед съемками Назарова и других актеров записали на кулинарные курсы, создатели сериала решили, что в кадре должны быть показаны именно руки профессиональных поваров. Однако они не учли, что дублер Назарова был правшой, а сам Дмитрий — левшой. Поэтому вместо профессионального повара было принято решение снимать Дмитрия.

Другие имена

В изначальной версии сценария бывшую жену Виктора Баринова звали Ольга, а дочь — Ариша. Что удивительно, в реальной жизни дочь и супругу Дмитрия звали точно так же. Чтобы никто не путался, сценаристы решили поменять имена героинь на Татьяну и Алису.

Дружба с крысой

В одной из сцен "Кухни" Виктор Баринов через дыру в стене запускает в соседний ресторан живую крысу. Изначально художники по реквизиту изготовили для актера бутафорского грызуна, однако Дмитрий Назаров все же решил сниматься с настоящим животным. Он доставал крысу из кармана и пытался просунуть ее в дыру, но животное отказывалась туда лезть. Съемочная группа хохотала и срывала дубли. Несмотря на трудности, Назаров отлично справился, и сцена вышла очень живой.

Мадагаскарские тараканы