Сандра Буллок вспомнила, как в ее дом ворвался обезумевший фанат

58-летняя актриса Сандра Буллок раскрыла детали шокирующего инцидента из своей молодости. Деталями случившегося она поделилась в документальном фильме TMZ "Голливудские сталкеры".

8 июня 2014 года в дом звезды ворвался сумасшедший поклонник. Сандра успела спрятаться в шкафу, позвонить по номеру 911 и оставаться на связи с оператором до прибытия полиции, пока мужчина пытался проникнуть в ее спальню.

Через примерно 15 минут полиция прибыла на место и арестовала нарушителя. Им оказался 42-летний Джошуа Джеймс Корбетт. Во время обыска у него было обнаружено письмо с непристойным содержанием, адресованное актрисе и подписанное "твой муж". Позднее стало известно, что у злоумышленника было разрешение на ношение оружия, и в его доме был обнаружен арсенал, включающий несколько ружей и большое количество боеприпасов.

Корбетт был задержан по обвинению в преследовании и краже со взломом и в итоге признан психически неуравновешенным. Его отправили на лечение в психиатрическую лечебницу в Лос-Анджелесе, где он позднее покончил с собой.