Актер Александр Олешко раскрыл свое отношение к "Папиным дочкам"
Актер Александр Олешко рассказал, как относится к своей роли в сериале "Папины дочки". Об этом он заявил в беседе с изданием "Вечерняя Москва".
Александр Олешко сыграл в проекте олигарха Василия Федотова по прозвищу Аллигатор. По словам актера, "Папины дочки" подарили ему и его коллегам по съемкам счастливую пенсию.
Как рассказал артист, многие взрослые люди регулярно подходят к нему и говорят, что любят и уважают "дядю Аллигатора".
Кроме того, Олешко признался, что редко видится с актрисами сериала "Папины дочки", за исключением Елизаветы Арзамасовой, которая исполнила роль Галины.
В прошлом году актер встретился с Екатериной Старшовой, сыгравшей Пуговку. Она, по словам Олешко, стала уже взрослой девушкой.
"Я даже испытывал неловкость — не знал, как с ней общаться, хотя она у меня на руках росла на съемочной площадке", — поделился артист.