Актер Александр Олешко рассказал, как относится к своей роли в сериале "Папины дочки". Об этом он заявил в беседе с изданием "Вечерняя Москва".

Александр Олешко сыграл в проекте олигарха Василия Федотова по прозвищу Аллигатор. По словам актера, "Папины дочки" подарили ему и его коллегам по съемкам счастливую пенсию.

Как рассказал артист, многие взрослые люди регулярно подходят к нему и говорят, что любят и уважают "дядю Аллигатора".

Кроме того, Олешко признался, что редко видится с актрисами сериала "Папины дочки", за исключением Елизаветы Арзамасовой, которая исполнила роль Галины.

В прошлом году актер встретился с Екатериной Старшовой, сыгравшей Пуговку. Она, по словам Олешко, стала уже взрослой девушкой.