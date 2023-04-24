Премьера новых эпизодов «Папиных дочек» намечена на этот год. Большинство актеров из оригинального шоу вернутся к своим ролям, однако Михаила Казакова, который играл Илью Полежайкина, в новых сериях не будет.

Недавно в передаче «Малахов» актер объяснил причину своего отсутствия в проекте. Казаков рассказал, что ему предложили присоединиться к проекту еще прошлым летом, но в 2020 году он получил серьезную травму ноги.

Актер сказал, что ему нужно будет носить аппарат Елизарова и тренироваться, процесс может занять от шести до десяти месяцев. Однако, по мнению Казакова, создатели сериала передумали включать его в проект.