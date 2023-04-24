$81.49-0.1389.35-0.11

Актер Михаил Казаков назвал причину своего отсутствия в новом сезоне "Папиных дочек"

Премьера новых эпизодов «Папиных дочек» намечена на этот год. Большинство актеров из оригинального шоу вернутся к своим ролям, однако Михаила Казакова, который играл Илью Полежайкина, в новых сериях не будет.

Недавно в передаче «Малахов» актер объяснил причину своего отсутствия в проекте. Казаков рассказал, что ему предложили присоединиться к проекту еще прошлым летом, но в 2020 году он получил серьезную травму ноги.

Гришаева рассказала, что расстроило ее в новых «Папиных дочках»

Актер сказал, что ему нужно будет носить аппарат Елизарова и тренироваться, процесс может занять от шести до десяти месяцев. Однако, по мнению Казакова, создатели сериала передумали включать его в проект.

Ранее мы писали о том, что новых "Папиных дочек" закончили снимать.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий