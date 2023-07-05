"Узнал о его существовании": Михалков отреагировал на слова Кяро

Режиссер Никита Михалков ответил на слова актера Кирилла Кяро о нежелании сниматься в его фильмах. Об этом пишет KP.RU.

Режиссер высказался с иронией. Он пошутил, что “с волнением и большим интересом” прочитал, что Кяро не хочется работать в его фильмах. Однако о таком актере Михалков раньше якобы не слышал:

"С не меньшим волнением и интересом узнал о его существовании".

48-летний Кирилл Кяро, который снимался в сериалах "Эпидемия", "Лучше, чем люди", "Нюхач", сообщил, что раньше хотел работать с Михалковым, а потом желание пропало. Дело в различии взглядов на жизнь.