5 ролей, которые сделали Еву Грин самой соблазнительной актрисой

Еву Грин уже давно нарекли роковой женщиной. Французская актриса всегда легко покоряла зрителей своей потусторонней энергетикой, готическим стилем и чертовщинкой в глазах. Хотя Ева и не принимает свой статус соблазнительницы, ее роли говорят сами за себя. В фильме о Трех мушкетерах, вторая часть которого выйдет на экраны в конце 2023 года, актриса играет Миледи Винтер — шпионку и злодейку-обольстительницу.

© Кадр из фильма "Мрачные тени"

А пока новая картина с участием Евы не появился в прокате, "Рамблер" вспоминает пять самых ярких ролей актрисы.

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"Мечтатели" (2003)

Драма "Мечтатели" — дебют Евы Грин в кино. В 20-летнем возрасте французская актриса выступала на театральной сцене, где ее и заметил известный режиссер Бернардо Бертолуччи. Родители отговаривали Еву сниматься в "Мечтателях": по их мнению, фильм был слишком откровенным. Однако Грин не хотела отказываться от роли загадочной студентки Изабель.

На следующий день после выхода картины 23-летняя актриса проснулась знаменитой. Съемки в "Мечтателях" во многом предопределили будущий образ Евы — роковой красавицы, которая привлекает других своей таинственностью.

"Царство небесное" (2005)

В историческом эпосе голливудского режиссера Ридли Скотта Ева сыграла королеву Иерусалима Сибиллу. На эту роль актриса пробовалась шесть раз, а утверждена была лишь незадолго до начала съемок. Первоначально Ридли Скотт планировал, что Сибилла будет эпизодическим персонажем. Однако упорство и харизма актрисы настолько покорили режиссера, что он решил увеличить количество ее появлений в кадре. Героиня Евы Грин стала более значимой для сюжета.

"Казино Рояль" (2006)

Кадр из фильма "Казино Рояль"

Сначала Ева отказалась от съемок в фильме, посчитав роль сотрудницы британского казначейства Веспер Линд слишком поверхностной. Но уговоры личного агента подействовали: после повторного чтения сценария актриса все же согласилась стать девушкой Бонда. И не зря — между персонажами Крейга и Грин возникла потрясающая химия. Во многом именно она приковывала зрителей к экранам. Игру Евы оценили, и в будущем даже признали одной из самых лучших девушек Бонда.

"Мрачные тени" (2012)

В готической трагикомедии Тима Бертона Ева сыграла роль Анджелики Бушар — искусной ведьмы, которая на протяжении всей истории пытается соблазнить главного героя в исполнении Джонни Деппа. Ходили слухи, что обаяние Евы Грин стало одной из главных причин, почему Депп решил расстаться со своей возлюбленной Ванессой Паради.

"Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать" (2014)