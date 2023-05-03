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5 французских фильмов, которые отвлекут от серой реальности

Французское кино отличает легкость повествования, небанальные сюжеты и видеоряд, от которого невозможно оторваться.

5 французских фильмов, которые отвлекут от серой реальности
© Кадр из фильма "Пятый элемент"

Вот почему французские фильмы как нельзя лучше подходят для краткосрочного побега от реальности. За несколько часов вам удастся отдохнуть, насладиться искусством кинематографа и прожить жизнь персонажей.

Подробнее о французских картинах, которые заслуживают внимания – в материале "Рамблера".

"Пятый элемент", 1997

Кадр из фильма "Пятый элемент"

Действие фантастической картины разворачивается в XXIII веке. Таксист из Нью-Йорка Корбен Даллас должен спасти человеческий род и противостоять злу, которое вот-вот обрушится на Землю.

"Восемь женщин", 2002

Кадр из фильма "8 женщин"

Вся семья встречается на Рождество во французской глубинке. Но празднику не суждено случиться: хозяин дома убит, и каждая из восьми женщин в доме оказывается под подозрением.

"Скафандр и бабочка", 2007

Кадр из фильма "Скафандр и бабочка"

После инсульта журналист Жан-Доминик Боби оказывается парализован. Боби способен двигать лишь левым глазом, и с его помощью он рассказывает удивительные истории о мирах, которые ему удалось посетить в своих мечтах.

"1+1", 2011

Кадр из фильма "1+1"

Став жертвой несчастного случая, богатый аристократ нанимает себе в помощники Дрисса, который только вышел из тюрьмы. Казалось бы, он совершенно не подходит для этой работы, однако именно ему удается скрасить жизнь босса, прикованного к инвалидному креслу.

5 итальянских фильмов, которые впечатляют сильнее голливудских

"Прекрасная эпоха", 2019

Кадр из фильма "Прекрасная эпоха"

Талантливый художник переживает кризис в отношениях с женой. Однажды у героя появляется возможность переместиться в прошлое и вспомнить то время, когда он впервые встретил любовь всей своей жизни.

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