5 французских фильмов, которые отвлекут от серой реальности
Французское кино отличает легкость повествования, небанальные сюжеты и видеоряд, от которого невозможно оторваться.
Вот почему французские фильмы как нельзя лучше подходят для краткосрочного побега от реальности. За несколько часов вам удастся отдохнуть, насладиться искусством кинематографа и прожить жизнь персонажей.
Подробнее о французских картинах, которые заслуживают внимания – в материале "Рамблера".
"Пятый элемент", 1997
Действие фантастической картины разворачивается в XXIII веке. Таксист из Нью-Йорка Корбен Даллас должен спасти человеческий род и противостоять злу, которое вот-вот обрушится на Землю.
"Восемь женщин", 2002
Вся семья встречается на Рождество во французской глубинке. Но празднику не суждено случиться: хозяин дома убит, и каждая из восьми женщин в доме оказывается под подозрением.
"Скафандр и бабочка", 2007
После инсульта журналист Жан-Доминик Боби оказывается парализован. Боби способен двигать лишь левым глазом, и с его помощью он рассказывает удивительные истории о мирах, которые ему удалось посетить в своих мечтах.
"1+1", 2011
Став жертвой несчастного случая, богатый аристократ нанимает себе в помощники Дрисса, который только вышел из тюрьмы. Казалось бы, он совершенно не подходит для этой работы, однако именно ему удается скрасить жизнь босса, прикованного к инвалидному креслу.
"Прекрасная эпоха", 2019
Талантливый художник переживает кризис в отношениях с женой. Однажды у героя появляется возможность переместиться в прошлое и вспомнить то время, когда он впервые встретил любовь всей своей жизни.