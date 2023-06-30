Краденые костюмы и множество отсылок: как снимали сиквел "Человека-паука"

Ровно 19 лет назад в прокат вышло продолжение культового фантастического боевика о приключениях Питера Паркера. Фильм получил премии "Оскар" за лучшие визуальные спецэффекты и "Сатурн" за лучший сценарий.

© Кадр из фильма "Человек-паук 2"

Интересные факты о съемках сиквела, – в материале "Рамблера".

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Внезапная пропажа

35 костюмов супергероя использовали в процессе создания картины. При этом 4 из них были украдены со съемочной площадки. Их удалось отыскать только спустя 1,5 года после пропажи. Главным подозреваемым по делу признали одного из бывших охранников студии. Примечательно, что в период поисков Columbia Pictures предлагала за их возвращение 25 000 долларов. Как стало известно позже, каждый костюм стоил около 50 000 долларов – такой вердикт вынесли коллекционеры.

Одна вселенная

Во время одного эпизода Дж. Джеймсон думает над тем, как назвать доктора Октавиуса, а Хоффман предлагает ему кличку Доктор Стрэндж. Первый отказывается от варианта, отвечая, что имя уже занято. Эта выжимка из диалога – одна из отсылок на союзника главного героя. Другой пример – сцена, во время которой Паркер бежит по улице и на ходу расстегивает рубашку со скрытым под ней геройским костюмом. Как можно догадаться, это ссылка на "Супермена".

Все могло быть иначе

Съемки картины должны были стартовать ранее фактической даты. Их начало пришлось отложить на пару месяцев из-за травмированной руки Магуайра. Его участие в картине в принципе было под большой угрозой, так как в то время актер страдал еще и от хронических болей в спине. Главная роль почти досталась Джейку Джилленхолу, который, кстати, на тот момент состоял в романтических отношениях с Кирстен Данст. Этого не произошло, так как Тоби все-таки нашел силы и снялся в фильме. А еще он получил за сыгранную роль самое впечатляющее в своей карьере вознаграждение в размере 17 000 000 долларов.

Находчивые сценаристы

В какой-то момент зрителям показывают первую страницу вымышленного издания Daily Bugle. Рядом с главным заголовком "Спайди и доктор Ок грабят банк!" удается разглядеть другой – "Может ли хроническая боль в спине привести к усушке мозгов?". Вероятно, так сценаристы решили подшутить над Тоби Магуайром, который чуть не отказался от участия в картине из-за своего недуга. Еще одна отсылка, правда, к уже реальным событиям.

Внушительные затраты