Дети Алена Делона утверждают, что Хироми Роллин, японская сиделка, которая должна была заботиться о нем, на самом деле жестоко обращалась с актером. Они подали соответствующий иск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на BFMTV.

Расследованием этого случая занялась прокуратура. По словам детей Делона, Роллин изолировала актера от его близких, контролировала, с кем он общается, и плохо относилась к его собаке. Ситуация стала настолько плохой, что актер попросил Роллин покинуть его дом. Сообщается также, что и сам Ален Делон присоединился к обвинениям.

В свою очередь, Роллин отрицает все обвинения в ее адрес и написала заявление, в котором обвинила детей Алена Делона в насилии.