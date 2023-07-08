Дженнифер Гарнер вновь сыграет Электру спустя 18 лет

Американская актриса Дженнифер Гарнер вернется к роли Электры. Об этом сообщает THR.

© Кадр из фильма "Электра"

В 2005 году Гарнер сыграла наемную убийцу Электру в одноименном фильме Роба Боумена. В основу картины легла серия комиксов о приключениях греческого киллера Электры Начиос.

На этот раз актриса сыграет Электру в третьей части "Дэдпула". Мировая премьера картины запланирована на 8 ноября.