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Актриса Дженнифер Гарнер вновь сыграет Электру спустя 18 лет

Американская актриса Дженнифер Гарнер вернется к роли Электры. Об этом сообщает THR.

Дженнифер Гарнер вновь сыграет Электру спустя 18 лет
© Кадр из фильма "Электра"

В 2005 году Гарнер сыграла наемную убийцу Электру в одноименном фильме Роба Боумена. В основу картины легла серия комиксов о приключениях греческого киллера Электры Начиос.

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На этот раз актриса сыграет Электру в третьей части "Дэдпула". Мировая премьера картины запланирована на 8 ноября.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что актриса Ким Кэтролл вернется к роли Саманты Джонс в сериале "И просто так".

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