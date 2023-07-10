"Это произвело фурор": Веденеева – о случае, из-за которого ей повысили зарплату

Заслуженная артистка России, известная телеведущая советского и российского телевидения Татьяна Веденеева в интервью "Аргументам и Фактам" рассказала о случае, после которого ее зарплата значительно возросла.

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В 80-х годах Веденеева была одной из самых популярных телеведущих страны. Она проводила не только телепередачи, но и праздничные концерты. Несмотря на популярность и немалое количество поклонников концертная ставка артистки являлась минимальной. Но однажды ситуация в корне переменилась.

"Я вела в Колонном зале вечер, на котором Горбачев читал свой первый доклад. Пришла в невероятном платье с открытой спиной. Тогда это произвело фурор. Зрители на примере моей спины увидели, что идут перемены", – рассказала Татьяна Веденеева.