Чем занимается Тутта Ларсен после закрытия MTV

Тутта Ларсен для целого поколения телезрителей навсегда связана с телеканалом MTV. Но канал закрылся еще в 2013 году, а популярные ведущие нашли новую работу.

В день рождения любимицы телезрителей Тутты Ларсен "Рамблер" рассказывает, как живет и чем занимается популярная ведущая.

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Тутта Ларсен родилась 5 июля 1974 года в Донецке в семье радиофизика и журналистки. Родители назвали девочку Татьяной в честь бабушки. Маленькая Таня еще в детстве проявила артистические способности: она активно участвовала в школьных утренниках и концертах, играла в КВН. А кроме того, училась в музыкальной школе игре на классической гитаре. Также Таня увлекалась спортом: велосипед, футбол, скалолазание, альпинизм, экстремальный туризм.

После окончания школы в 1991 году она отправилась в Москву, где поступила на факультет журналистики в МГУ. А уже в 1994 году она нашла свою первую работу, это были телепрограммы "Новости BIZ-TV" и "Черная пятница". И тогда же Татьяна взяла себе псевдоним - Тутта Ларсен - в честь двух персонажей лисенка Людвига Ларсена и цыпленка Тутты Карлсон из книги "Тутта Карлсон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и др." шведского детского писателя Яна Улофа Экхольма. В 1996 году ее пригласили на "Муз-ТВ", а еще через два года она стала виджеем на MTV Russia. Кстати, во время одного из эфиров она обратила внимание зрителей на то, что ее псевдоним очень интересно читается наоборот.

Тутта Ларсен в качестве ведущей появлялась в разных программах на телеканале, а кроме того, успевала заниматься музыкой и даже сниматься в кино. Так, она появилась в роли камео в популярном российском сериале "Простые истины".