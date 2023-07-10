Загадочен, таинственен и невероятно скромен – Киану Ривз поражает не только актерскими навыками на экране, но и своим необычных для звезды образом жизни.

Несмотря на то, что Киану Ривз является одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, он предпочитает не тратить свои гонорары на роскошные вещи и особняки. Вместо этого он жертвует большую часть своих гонораров на благотворительность, помогая тем, кто действительно нуждается.

Киану Ривз известен своими щедрыми пожертвованиями на различные благотворительные организации. Он активно поддерживает инициативы, направленные на борьбу с бедностью, помощь бездомным, защиту прав животных и многие другие важные проблемы. Благодаря его финансовой поддержке, множество проектов получили возможность реализовать свои цели и помочь тем, кому это необходимо.

Об этом рассказал блогер @Gordey.bogdanov на своей странице в TikTok.