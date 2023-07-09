В 1971 году молодой и амбициозный актер Сильвестр Сталлоне, еще не знавший всемирной славы, столкнулся с материальными трудностями. Он был вынужден продать свою собаку Буткуса за скромные 30 долларов.

А уже в 1976 году вышел фильм "Рокки", который сразу стал культовым и принес Сталлоне мировую известность. Но что же произошло с Буткусом?

Получив гонорар за успешный фильм, Сталлоне решил выкупить своего верного друга обратно. Однако новый хозяин Буткуса, понимая ценность собаки, запросил невероятную сумму – 15 тысяч долларов. Сталлоне был ошеломлен таким требованием, но в его глазах Буткус был бесценен.

Актер не смог отказаться от своего питомца и заплатил за него всю сумму. О том, что стало с Буткусом дальше, смотрите в видео.

Об этой истории рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.