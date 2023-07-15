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Почему Джима Керри называют самым грустным комиком: видео

Все мы знаем Джима Керри как одного из самых ярких и талантливых комедийных актеров Голливуда. Его неподражаемый стиль и невероятная способность вызывать улыбку на лицах миллионов людей принесли ему всемирную славу.

Но на самом деле уже долгое время Джим борется с глубокой депрессией. Проблемы с ментальным здоровьем преследовали актера с раннего возраста – в детстве у него был диагностирован синдром дефицита внимания, а также гиперактивность.

Состояние актера резко ухудшилось в 2015 году, тогда погибла его девушка Катриона Уайт. После этого актер перестал появляться на экранах, а в прошлом году заявил, что завершил свою карьеру в кино.

Кого считают самым скромным актером в Голливуде

Об этом рассказала блогер @Olya_lolyaa на своей странице в TikTok.

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