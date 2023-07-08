В мире кино есть люди, которые готовы пойти на самые невероятные и отчаянные поступки ради создания шедевра. Один из таких людей – режиссер Джеймс Кэмерон, чья страсть к искусству чуть не привела к смерти во время съемок фильма "Бездна".

Решив снять большую часть фильма под водой, он часто опускался на дно резервуара, в котором проходили съемки. Во время одного из погружений Кэмерон столкнулся с непредвиденными проблемами. В какой-то момент запас кислорода истощился из-за того, что помощник забыл напомнить режиссеру его пополнить.

Кэмерон быстро принял решение использовать свои знания и опыт подводного плавания, чтобы выжить. Он сосредоточился, постарался сохранять спокойствие и начал медленно подниматься к поверхности, контролируя свое дыхание и силы.

По пути наверх один из страхующих водолазов задержал режиссера и дал ему сломанный регулятор, который вместо кислорода подавал воду. Когда Кэмерон пытался освободиться, водолаз подумал, что у него приступ паники, из-за чего начал удерживать режиссера еще сильнее. Кэмерону пришлось ударить дайвера кулаком в лицо, чтобы тот его отпустил.

Об этой истории рассказал блогер @Kino_infa.