Как сложилась жизнь и карьера Александра Домогарова

Известный российский актер Александр Домогаров стал популярным благодаря сериалам, а в 2007 году получил звание народного артиста.

В день рождения артиста "Рамблер" рассказывает о заслугах актера, его лучших ролях и личной жизни.

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Окончив школу, он поступил в Театральное училище имени Щепкина. После выпуска в 1984 году играл в Малом театре, откуда через год перешел в Академический театр Советской Армии, а в 1995 году - в Театр имени Моссовета, где играл в ведущих спектаклях. Сниматься в кино он также начал в 1984 году, но роли были не самые заметные, а те фильмы, где он получал более серьезные роли, оставались не замеченными зрителем.

Звездный час наступил в 1992 году после выхода на экраны третьей части "Гардемаринов", где Александр Домогаров сыграл Павла Горина. Хотя на самом деле он был задействован и в первой части - герой Сергея Жигунова говорит голосом Александра Домогарова.

Но по-настоящему зрители его полюбили за роль графа де Бюсси в популярном сериале "Графиня де Монсоро". Именно роли в сериалах принесли Домогарову наибольшую славу. Но и в театре его работа была по достоинству оценена и зрителями, и критикой. Домогаров не раз становился обладателем престижных театральных наград.

В роли казака Богуна он предстал в польской картине "Огнем и мечом", которая была тепло встречена на Каннском кинофестивале". Позже он снимался еще нескольких польских фильмах.

Пик славы Домогарова пришелся на нулевые годы, когда выходили сериалы "Бандитский Петербург", "Марш Турецкого", "Империя под ударом".

Но его приглашали и в серьезное кино: Владимир Бортко в "Идиота", Павел Лунгин в "Царя", Владимир Хотиненко в "Достоевского".

Несмотря на активную работу в театре и кино, актер успел трижды жениться - и это только официально. Первой женой стала подростковая любовь Наталья Сагоян, но с ней он расстался через год после рождения сына. С ребенком он больше не увиделся, и даже не смог присутствовать на похоронах сына, которого сбила машина в 2008 году.

Во втором браке с костюмершей Ириной Гуненковой из Театра Советской Армии у него тоже родился сын - Александр Домогаров-младший, который решил продолжить актерскую династию. Но через десять лет этот брак распался. Александр начал встречаться с актрисой Натальей Громушкиной, разница 12 лет их не смутила и они поженились. Но в 2005 году он оставил Наталью ради другой актрисы Марины Александровой, этот брак продлился еще меньше, в 2007 году они развелись.