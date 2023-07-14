Как сложилась карьера Виталия Гогунского

Сегодня свое 45-летие отмечает российский актер и певец Виталий Гогунский, прославившийся ролью студента-спортсмена Кузи в сериале "Универ".

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В день рождения артиста "Рамблер" расскажет о становлении его карьеры.

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Детство и юность

Виталий родился в Полтавской области. С раннего детства интересовался музыкой, окончил музыкальную школу по фортепиано. Несмотря на тягу к прекрасному, будущий актер решил испытать себя в противоположном направлении и поступил в институт для изучения технических наук. По окончании обучения Гогунский получил диплом "магистра технологии машиностроения" и даже планировал поступать по этому профилю в аспирантуру, но все сложилось иначе.

Москва и "Универ"

Кадр из сериала "Универ"

Поддавшись порывам творческой души, Виталий начал писать музыку и сценарии для Клуба веселых и находчивых, поступил в киностудию и успешно ее окончил. В 2001-м году юноша приехал в столицу со стремлением стать певцом. Здесь он сочинил музыку для комедии "Прощайте, Доктор Фрейд" и исполнил в ней 3 песни собственного сочинения.

"Я никогда не горел желанием быть актером. Но подал документы во ВГИК, и меня приняли. Получив потрясающую базу, подумал, что мне неплохо было бы реализоваться как актеру, хотя бы осуществить давнюю мечту – принять участие в проекте, аналогичном "Друзьям" – поделился своими воспоминаниями артист в одном из интервью.

Так судьба и свела Гогунского с проектом, который принес ему славу. Он успешно прошел кастинг, который длился более 6 месяцев, и на несколько лет перевоплотился на экране в Кузю. Как говорит сам актер, он хотел сыграть в отечественном сериале, который перекликался бы с персонажем Джо из "Друзей".

Виталий с любовью и теплотой отзывается о съемочном процессе ситкома о студенческой жизни и отмечает, что над ней работала талантливая команда продюсеров и актеров.

После проекта

В последующие годы Гогунский снялся в ситкоме "СашаТаня" и сериале "Отель Элеон", комедиях "Бармен" и "Держи удар, детка". Параллельно принимал активное участие в телепередачах "Танцы со звездами", "Один в один!" и "Главная сцена", а также выпускал синглы и снимал на них клипы.