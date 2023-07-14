Мэтт Дэймон признался, что страдал депрессией

Во время продвижения фильма "Оппенгеймер" актер Мэтт Дэймон признался, что раньше страдал депрессией. Об этом актер рассказал в интервью на программе "Jake's Takes".

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По словам Дэймона, справиться с тяжелым состоянием ему помогла супруга Лучана Барросо, с которой он познакомился в далеком 2003 году в баре. Лучана работала барменом, куда Дэймон попал случайно. Если бы не этот случай, их пути вряд ли пересеклись.

Дэймон отметил, что жена подбадривала его, потому что на середине съемочного процесса он впал в депрессию. Однако актер не уточнил, о каком именно фильме шла речь.

"Я профессиональный актер, а это значит, что я иду работать по 15 часов в день. Даже если дело провальное. И моя жена помогла мне осознать это", — откровенно рассказал Дэймон.