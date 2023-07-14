Знаменитые актеры, которые отказались от роли Джеймса Бонда

Фильмы про Джеймса Бонда выходят на экраны уже более 50 лет. Эту роль в разное время играли Шон Коннери, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, Дэниел Крейг. Но претендентов было значительно больше. В первый фильм об агенте 007 главного героя искали даже через газеты. Продюсеры хотели в кадре харизматичного, привлекательного мужчину с хорошей физической подготовкой.

В числе кандидатов на роль Джеймса Бонда было большое количество уже успешных актеров. Кто из них отказался сниматься в шпионской франшизе? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Клинт Иствуд

Одним из исполнителей роли Джемса Бонда был никому на тот неизвестный австралийский актер Джордж Лэзенби. Он сыграл в шестой части "бондианы" "На секретной службе Ее Величества", которая вышла в 1969 году и не оказалась успешной. После неудачного опыта продюсеры решили пригласить на роль агента 007 Клинта Иствуда. Актер на тот момент уже снялся в "Долларовой трилогии" и пользовался большой популярностью.

Клинту Иствуду предложили приличный гонорар, но он не согласился, так как посчитал, что Джеймса Бонда должен играть британец. Сам актер родился в США, но его предки были переселенцами из Англии и Шотландии. Однако это все равно не убедило Иствуда сниматься.

"В данном случае первостепенное значение имеет культурный код. Да и вообще, не моя тема", - объяснял он свое решение в интервью.

Кристиан Бэйл

Звезду "Бэтмена" и "Американского психопата" тоже уговаривали сняться во франшизе. Бэйл идеально подходил на роль Бонда не только по происхождению, но и по физическим данным. Однако актер ответил категоричным отказом. По его словам, "бондиана" - это настоящие сборище стереотипов о Великобритании и британских актерах.

Мэл Гибсон

Мэл Гибсон — не британец, а австралиец, но в 1980-е годы ему предлагали сыграть агента 007. В тот год он играл в фильме "Год, опасный для жизни". Но это не единственная причина, из-за которой актер отказался. Гибсон не захотел становиться заложником одной роли, как Шон Коннери.