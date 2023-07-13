Кадр дня: почему изменили сцену с арабом в «Индиане Джонсе»

Несмотря на то, что знаменитым Харрисона Форда сделал герой Хан Соло из «Звездных войн» Джоржа Лукаса, сам актер не раз признавался, что своей лучшей работой считает роль археолога Индианы Джонса. Именно этого персонажа Форд готов был играть всегда, несмотря на то, что на съемках порой происходили не совсем приятные вещи, из-за которых даже приходилось на ходу менять сценарий.

© Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

Так, например, сцена драки Индианы с арабом в фильме «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» изначально планировалась быть другой.

Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

По задумке Стивена Спилберга этот эпизод должен был сражаться с арабом, используя при этом хлыст. Сама сцена предполагала сложную постановку, в которой Форду требовалось применять физические усилия. Но все пошло не по плану.

Во время съемок картины почти вся съемочная группа страдала дизентерией. Не избежал этой участи и Харрисон Форд. К моменту съемок вышеуказанного эпизода актер был слишком слаб, чтобы размахивать хлыстом несколько дублей подряд.

Форд, понимавший, что сыграть так, как того требовал сценарий, попросту не в состоянии, предложил режиссеру сделать эпизод более простым и использовать обычный выстрел из револьвера.