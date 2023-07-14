Как забастовка гильдии актеров США отразится на кинематографе

Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA), представляющая собой профсоюз из более чем 160 000 человек, объявила о присоединении к забастовке против кино- и телекомпаний страны с сегодняшнего дня.

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После безуспешных переговоров актеры примыкают к сценаристам: выходят на шествия и пикетируют возле офисов крупнейших медиахолдингов. Выступают они с двумя требованиями: повысить заработную плату и определить рамки применения искусственного интеллекта в кино. Как недавно рассказали журналистам представители SAG-AFTRA, актерам предлагалось пройти сканирование и получить за неограниченное использование их цифровых двойников в будущем единовременную выплату.

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О том, чем грозит кинематографу столь масштабная забастовка, – в материале "Рамблера".

Прогнозы

Так как в в ней принимают участие около 98% всех членов профсоюза, происходящее способно значительно "затормозить" уже стартовавшие съемки, считает кинокритик Сергей Сычев. Компании же в целях экономии времени могут пригласить сняться в своих картинах артистов из других стран и найти для съемок другие площадки.

"Есть риск, что очень многие голливудские производители просто-напросто перенесут свое производство за рубеж, договорятся, например, с британскими актерами, и снимут все в какой-нибудь условной Болгарии за гораздо меньшие деньги, и насколько войдут во вкус, что эти десятки тысяч американских актеров останутся не у дел" – высказался эксперт на этот счет.

Киноиндустрия США сегодня

В начале позапрошлого месяца в Америке стартовала забастовка сценаристов – в ней ориентировочно принимают участие более 10 000 человек. Известно, что в течение шести недель специалисты вели переговоры с такими крупнейшими компаниями, как Netflix, Amazon и Apple TV, но договоренности так и не были достигнуты.

На сегодняшний день из-за локаута уже приостановлено производство нескольких телешоу, фильмов и сериалов. В их числе, например, нашумевшие проекты "Эмили в Париже" и "Очень странные дела", продолжение которых ждут многочисленные фанаты по всему миру. По оценкам экспертов, происходящее наносит значительный урон киноиндустрии. Так, например, ежедневно забастовка сценаристов обходится экономике штата Калифорния в 30 миллионов долларов.