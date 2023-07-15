Как сложилась жизнь и карьера Жанны Эппле

15 июля Жанне Эппле исполняется 59 лет. Она не планировала становиться актрисой, однако сейчас ее фильмография насчитает более 50 работ, а в копилке наград — звание заслуженной артистки России.

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В честь дня рождения актрисы "Рамблер" рассказывает, как сложилась ее карьера и личная жизнь.

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Жанна Эппле родилась в Москве. Однако своей необычной фамилией и богатой родословной она обязана французским корням. Ее прадед по отцовской линии Артур де Эппле был знаменитым исследователем и основателем генной инженерии.

Но детство Жанны Эппле сложно назвать аристократическим. Практически сразу после рождения маленькую Жанну отправили к бабушке и дедушке на Сахалин. После своего возвращения в Москву девочка узнала, что ее родители развелись.

Изначально Жанна даже не думала, что станет актрисой. Она занималась гимнастикой, танцами и музыкой, но довольно рано решила, что после школы пойдет учиться на юриста. В тот же момент подруга Эппле позвала ее сходить с собой за компанию на смотр в ГИТИС. Девушка так понравилась актрисе Евгении Козыревой, что та позвала ее к себе на курс.

Во время учебы в ГИТИСе актриса вышла замуж за балетмейстера Алексея Бакая. Их совместная жизнь не сложилась и уже спустя пять лет пара развелась. Во время этого брака Жанна потеряла ребенка, а Алексей оставил ее в тяжелом состоянии и уехал в США.

В 1987 году Эппле впервые снялась в кино — в кинокартине «Абориген». Однако известность ей принесла роль рыжеволосой дерзкой девчонки Елены в фильме «Ловкач и Хиппоза».

Кадр из фильма "Ловкач и Хиппоза"

В 1992 году вышел многосерийный телефильм с участие актрисы — "Белые одежды". На момент съемок Эппле была беременна от нового возлюбленного — предпринимателя Ильи Фрэза. Чтобы живот не было видно в кадре, во время сцены поцелуя с Василием Гаркалиным Жанне даже пришлось спрятаться за деревом.

В одном из интервью Эппле признавалась, что испытывала к Гаркалину взаимные романтические чувства. Но они оба были не свободны и решили остаться друзьями.

"Чтобы убить такую любовь, нужно просто перестать видеться. У нас так и получилось", — рассказала актриса.

Другая знаковая роль Жанны Эппле — обаятельная и легкая Юлия Шашкова в комедийном сериале "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...". Этот проект нулевых о четырех подругах, что ищут свою любовь, даже сравнивали с легендарным сериалом "Секс в большом городе". По словам актрисы, в жанре комедии она "стала асом", а вот драматические роли ей начали даваться труднее.

Кадр из сериала "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..."

Недавно Эппле снялась в сериале "Два холма", где сыграла бабушку-оппозиционерку и революционерку с зелеными волосами. Для Жанны это была очень нетипичная роль. Несмотря на то, что она сама является бабушкой в жизни, ей редко предлагают такие роли в кино. Чаще всего актрису зовут в более "стильные" проекты. Многие также не верят, что у Эппле уже наступил пенсионный возраст. Однажды ее даже не хотели пускать в метро по социальной карте.