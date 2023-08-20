Три лучших фильма с Юрием Борисовым в главной роли

Юрий Борисов — один из самых популярных актеров российского кино. Причем среди работ Борисова можно найти не только артхаус, но и военно патриотические проекты, нацеленные на массового зрителя ("Союз Спасения" и "Калашников").

© кадр из фильма

"Рамблер" расскажет, какие фильмы с актером точно стоит посмотреть.

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"Петровы в гриппе"

кадр из фильма

Автослесарь Петров заболевает гриппом — с температурой он едет с работы домой, когда его настигает приятель Игорь и утаскивает с собой выпивать. В это время его бывшую жену стали мучать реалистичные видения. Кажется, будто бы в жещину вселились бесы. Жизнь семейства наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом.

До этого режиссер Кирилл Серебренников ставил постановку по роману писателя Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", в котором приняли участие самые известные московские актеры. Даже саудтреком фильма стал трек репера Хаски!

"Бык"

кадр из фильма

Фильм наверняка понравится тем, кто любит криминальные драмы 90-х годов. Атмосфера безнадежности передана достоверно, только бандитской романтики в этом фильме практически нет, что отличает его от известных работ на эту тему.

Молодой лидер преступной группировки Антон Быков вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После "стрелки" Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет местный авторитет, но взамен просит героя об опасной услуге.

"Елена"

кадр из фильма

История пожилой семейной пары Елены и Владимира, где женщина вышла замуж по расчету. Мысли женщины занимает не собственное благополучие, а то, как помочь безработному сыну от первого брака и его семье. Фильм неординарный, оставляет горький осадок после просмотра надолго. Хотя это ощущение безнадежности присуще всем фильмам Звягинцева.