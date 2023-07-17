Самые популярные голливудские фильмы с Александром Невским

Александр Невский — известный актер, сценарист и продюсер. За то, что он еще и культурист, его называют “русским Арнольдом Шварценеггером”. Благодаря своему упорству, он смог закрепиться в Голливуде, но не все фильмы с ним становятся хитами.

В честь дня рождения Александра Невского “Рамблер” собрал самые популярные голливудские фильмы с участием актера.

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Актер переехал в США в 2000 году, где поступил в институт актерского мастерства. Там же он выучил язык и смог начать свою карьеру в кино. Сейчас он работает не только в качестве актера, но также как продюсер и сценарист.

“Московская жара” (2004)

Кадр из фильма "Московская жара"

Эта картина стала современной отсылкой к похожей киноленте с Арнольдом Шварценеггером. Это — один из первых проектов с участием Александра Невского в Голливуде, где он сыграл одну из главных ролей. Фильм рассказывает о бывшем дипломате. Он отправляется в Россию после того, как в Нью-Йорке погибает его сын-полицейский. Главный герой хочет восстановить справедливость и найти убийцу своего сына. В Москве он встречает капитана милиции, который становится его напарником.

Александр Невский сыграл милицейского из России и блестяще справился со своей ролью. Фильм не стал высокобюджетным блокбастером, но зрители остались в хорошем впечатлении.

“Где-то” (2010)

Картину сняла известный режиссер София Коппола и получила за него главный приз кинофестиваля в Венеции, “Золотого льва”. Александр Невский сыграл здесь эпизодическую роль, для которой даже не понадобилась его гора мышц.

Картина высмеивает образ жизни некоторых знаменитостей. Главный герой — звезда кино, но ведет разгульный и бессмысленный образ жизни, но в один момент понимает, что так продолжаться больше не может, и ему нужно найти выход из ситуации.

“Красные пророчества” (2021)