Вину Дизелю 56: чего вы не знали о главной звезде "Форсажа"

Вина Дизеля знает весь мир, как самого крутого красавчика из культовых боевиков. Казалось бы, он еще совсем молод, но на самом деле, Дизель уже разменивает шестой десяток! 18 июля актер празднует свое 56-летие.

© Кадр из фильма "Форсаж 9"

"Рамблер" раскроет самые неожиданные факты о Вине Дизеле.

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Настоящее имя звезды

Большинство людей знают Вина Дизеля под его сценическим псевдонимом, но знаете ли вы, что его настоящее имя - Марк Синклер Винсент. Он родился 18 июля 1967 года в Нью-Йорке. Его мать Делора Шерлин (Синклер) — астролог. Его отец, Ирвинг Винсент, актер и театральный менеджер африканского происхождения. Он никогда не встречался со своим биологическим отцом. Вин Дизель изменил свое имя, чтобы избежать путаницы с актером Стивеном Винсентом Ли (теперь известным как Wing Rims). Свою новую фамилию он выбирал на страницах телефонной книги. «Дизель» в то время звучало для него очень круто.

Брат-близнец

Большинство людей знают Вин Дизеля как актера, который воплотил в жизнь героев самых известных голливудских боевиков. Чего многие не знают, так это того, что у него есть брат-близнец Пол Винсент. Эти двое родились с разницей в несколько минут в Нью-Йорке и с тех пор неразлучны. Хотя у них может быть одна и та же ДНК, у братьев очень разные интересы. Пол — киноредактор и режиссер, а Вина всегда тянуло к актерскому мастерству. Сыграв несколько небольших ролей, Вин добился большого прорыва, когда получил роль Доминика Торетто во франшизе «Форсаж». Несмотря на разные карьерные пути, близнецы остаются близкими на протяжении многих лет.

В школе у будущего актера была кличка "червяк"

Такое прозвище будущей звезде дали из-за высокого роста и худощавого телосложения. При этом юный Марк Синклер был очень стеснительным, а вот его брат был любимчиком девочек и грозой дискотек. Вин же никак не решился подойти к своей однокласснице, в которую был долгое время влюблен. Свои печали мальчик забывал в спортзале, где регулярно усердно занимался.

Первая роль была случайностью

Юный Марк Синклер пробрался в театр Гринвич-Виллидж со своим братом и несколькими друзьями, но был пойман художественным руководителем театра. Вместо того, чтобы наказать юных головорезов, она предложила мальчикам роли в детской пьесе по пьесе Барбары Гарсон «Дверь динозавра» .

Был с волосами и полным

Кадр из фильма "Признайте меня виновным"